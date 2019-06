Spal, ufficiale l’arrivo del difensore Igor dal Salisburgo

Igor è un nuovo giocatore della Spal. A rendere nota la notizia è lo stesso club biancoazzurro, mediante un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore brasiliano Igor Julio Dos Santos De Paulo. Il centrale difensivo, classe 1998, arriva in biancazzurro a titolo definitivo dalla società austriaca Red Bull Salisburgo. Igor Julio Dos Santos ha firmato un contratto con la SPAL fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Dopo essere cresciuto nella squadra brasiliana dei Red Bull Brasil, nel 2016 arriva nel club austriaco del Liefering. Nel gennaio del 2017 passa al Red Bull Salisburgo ma rimane in prestito allo stesso Liefering, passando sempre in prestito nel gennaio 2018 al Wolfsberger. Nell’ultima stagione ha militato nuovamente in prestito nell’Austria Vienna, collezionando 30 presenze di cui 27 in campionato e 3 in Coppa nazionale. Nel suo percorso austriaco, sono 85 le presenze totali: 80 in campionato e 5 in Coppa nazionale”.

Foto: sito ufficiale Spal