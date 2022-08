Spal, Tacopina: “Serie B campionato più competitivo d’Europa”

Intervenuto ai microfoni di Itasportpress, il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha parlato del prossimo campionato di Serie B: “Penso che sarà una stagione emozionante, la Serie B è il campionato più competitivo d’Europa, ne sono sicuro al 100%. Basta guardare cosa è successo nell’ultimo turno di campionato 2021/22. Solo una partita, Parma-Crotone, non contava nulla ai fini della classifica. La Serie B regala grandi emozioni e c’è grande equilibrio”. Poi ha aggiunto: “Colpi alla Fabregas? Assolutamente no, non faremo operazioni di marketing. Faremo solo acquisti in funzione della squadra e del nostro progetto”.

Foto: Twitter Spal