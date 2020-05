Spal, parlano Mattioli e Colombarini: “Nuovo ds? Vorremmo un profilo giovane, valutiamo il futuro”

Videoconferenza in casa Spal, parlano il presidente Walter Mattioli e il patron Simone Colombarini.

Come la SPAL intende approcciarsi all’eventuale ripresa dell’attività?

Mattioli: “Noi siamo pronti, anche se aspettiamo ancora qualche notizia. Il decreto ci tiene fermi fino al 18 maggio e lo stiamo rispettando. I giocatori si stanno preparando autonomamente a casa. Quando riapriremo il centro faremo le visite mediche necessarie ai ragazzi. A oggi non abbiamo i tamponi a disposizione perché servono ancora a medici e persone ammalate. Già in settimana comunque inizieremo a fare qualcosa. Il ritorno in campo dovrebbe essere dopo il 18 maggio, anche se io qualche dubbio ancora ce l’ho. Se ci saranno le garanzie, come già detto, si partirà. Andremo in ritiro in un hotel isolato della città nel caso. Faremo tutto il possibile che si potrà fare e ci faremo trovare pronti”.

Pianificazione industriale delle prossime stagioni. Su che basi e quali obiettivi lavorerete?

Colombarini: “Oggi c’è tantissima incertezza e per questo motivo bisogna tenere a mente tutte ipotesi, anche le peggiori. Se dovessimo andare in B, allestiremo una squadra che comunque potrà tornare subito in Serie A. Però dobbiamo anche pensare che questo potrebbe non succedere e a questo punto ci dovremmo preparare alle peggiore delle ipotesi”.

Come siete messi per il nuovo direttore sportivo?

Mattioli: “Io non ho fretta. Sto valutando insieme a tutti il personaggio che potrebbe sostituirlo. Per come la penso io dovrà essere un ragazzo giovane che conosca bene questo mondo e abbia grande entusiasmo, oltre che contatti più importanti. Ci sono più personaggi e li stiamo valutando per il bene della SPAL. Qualcosa dipenderà anche dalla categoria, ma al momento c’è qualcosa di più importante a cui pensare. A breve penso che riusciremo a trovare il sostituto”.

Partiranno anche altri dirigenti con Vagnati?

Mattioli: “Ne stiamo discutendo e può succedere in futuro. Al momento però non c’è nulla di ufficiale. Può essere che qualcuno lo segua, ma come ho detto a Vagnati è importante che me lo dica in tempi consoni per permetterci di programmare il futuro. Io non trattengo mai nessuno. Voglio che a Ferrara rimanga chi ha voglia di lavorare per la SPAL e abbia a cuore la nostra società, che la ami come la amiamo noi”.

Avete pensato a qualche tipo di rimborso per gli abbonati?

Colombarini: “L’indicazione è quella di far lavorare Vivaticket per un voucher che possa essere riutilizzato per le nostre partite, attività e materiale allo SPAL store. I tifosi verranno rimborsati. Ora attendiamo le modalità”.

Per quanto riguarda i rinnovi dei giocatori in scadenza?

Mattioli: “Stiamo aspettando regole precise. Siamo in attesa. Logico che ne abbiamo diversi e siamo interessati a concludere il campionato con loro in squadra”.