SPAL, la furia di Tacopina: “Squadra imbarazzante, disonorata la maglia. Mai visto uno schifo del genere”

Queste le sue parole: “Questa squadra è stata imbarazzante questa sera, ha disonorato la maglia. Sono veramente furibondo e non voglio più vedere questo schifo. Nel calcio si può perdere, ma non così. Non vedo fame e come successo a Monza abbiamo mollato, questo schifo non deve più succedere. Da domani ne riparleremo meglio e se servirà prenderemo dei provvedimenti, non punto il dito verso nessuno perché è una situazione generale e serve agire con urgenza. Il ritiro è una soluzione possibile, ma non voglio sentire parlare di salvezza perché questa squadra si salverà, è molto forte anche se non riesce a portare a casa i risultati e non vale questa posizione. Venturato? Non è colpa sua, ma di tutti. Il problema è mentale”.