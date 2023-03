Spal, infortunio al polpaccio per Nainggolan

La Spal dovrà già fare a meno di Radja Nainggolan, il centrocampista belga – tesserato lo scorso gennaio – si è fermato per un interessamento distrattivo al polpaccio destro. Il trentaquattrenne salterà le prossime gare di Serie B, un assenza pesante per Massimo Oddo in un momento delicato per gli estensi, che non vincono una partita dallo scorso 14 gennaio. I biancazzurri sono ultimi in cadetteria con 25 punti in 27 partite.

Foto: Instagram ufficiale Spal