Spal, i convocati di De Rossi per il Bari: c’è Nainggolan

Daniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Bari, valevole per il ventitreesimo turno di Serie B. Prima chiamata per Radja Nainggolan. Di seguito la lista completa:

Portieri: Alfonso, Brazao, Pomini

Difensori: Almici, Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli

Centrocampisti: Ayoub, Fetfatzidis, Murgia, Nainggolan, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini

Attaccanti: La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti

