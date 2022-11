SPAL-Benevento, De Rossi sfida Cannavaro: “Sarà bello incontrarci in panchina. Durante la gara però saremo rivali”

Una delle tante sfide tra ex compagni di Nazionale, campioni del Mondo del 2006, andrà in scena domani a Ferrara, tra SPAL e Benevento, con De Rossi che sfida Cannavaro.

Queste le parole del tecnico romano: “La rosa del Benevento è costruita per ambire alle prime posizioni. Fino ad ora ha raccolto meno punti rispetto a quelli che merita, dato che ha sempre espresso un buon calcio. Da parte nostra c’è il massimo rispetto verso di loro. Io sono contento della prestazione fatta dalla squadra a Terni e penso che se faremo più partite così, sarà più facile fare gol e vincere le partite. Per me allenare qui è un sogno e l’unica cosa che mi stressa è quella di dover stare lontano dalla mia famiglia. Per il resto è impossibile non ambientarsi a Ferrara, una città adorabile e bellissima, con tante persone educate e gentili e nella quale si vive con grande facilità”.

Sfida a Cannavaro: “Sarà bello incontrare Fabio in panchina, durante la gara però saremo rivali”.

Foto: twitter Spal