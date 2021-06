Spagna Under 21-Portogallo Under 21, le formazioni ufficiali

Alle 18.0o in campo la prima semifinale degli Europei Under 21, il derby iberico tra Spagna e Portogallo Under 21.

Queste le formazioni ufficiali:

SPAGNA (4-3-3): Fernandez; Gil, Mingueza, Cuenca, Cucurella; Garcia, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Puado, Gil.

PORTOGALLO (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Conte; Vitinha, Bragança, Fernandes; Vieira; Leao, Dany Mota.

Foto: Logo Uefa