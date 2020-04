Spagna, un 83enne trascorre la quarantena nello stadio del Malaga

Caso curioso in Spagna: un 83enne sta trascorrendo la quarantena all’interno dello stadio del Malaga. Il motivo? L’emergenza Coronavirus ha costretto tutto il mondo a seguire norme molto restrittive per evitare ogni forma di contagio. Andrés Perales, in compagni del figlio 43enne, in passato è stato portiere e successivamente ha lavorato anche come autista ufficiale, giardiniere, ufficiale di campo, guardia di sicurezza e massaggiatore del Malaga. Per questo motivo, la sua abitazione è all’interno dello stadio “La Rosaleda”, situata all’interno dell’impianto e più precisamente nella zona riservata ai parcheggi. Andrés, contattato da numerosi media nazionali, ha dichiarato: “Sono abituato alle partite, agli allenamenti e ora ci sentiamo soli. Andy (il figlio), il cane e io. Mi fa male vedere lo stadio vuoto. Quando fa bel tempo vado a passeggiare sul campo da gioco”. La famiglia Perales vive a “La Rosaleda” dal 1989, ma per il calcio giocato bisognerà ancora aspettare un po’.

Foto: Number1sport