In Spagna sicuri: il Barcellona allo scoperto per Fornals. E quella clausola…

Non c’è solo l‘Arsenal sulle tracce di Pablo Fornals. Secondo quanto rivela Marca, anche il Barcellona sarebbe pronto a dare l’affondo decisivo per il gioiello del Villarreal, finito nel mirino blaugrana per rinforzare il centrocampo. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi contatti con l’entourage del giocatore, l’obiettivo del Barça è quello di sondare il terreno in vista di un’offerta ufficiale. Occhio soprattutto alla clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che potrebbe facilitare l’operazione.

Foto: sito ufficiale Villarreal