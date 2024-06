Spagna, si ferma Morata: costretto al cambio al 67′

La Spagna sta conducendo per 3-0 contro la Croazia, ma al 64′ è arrivata una brutta notizia per il ct De la Fuente: l’infortunio di Alvaro Morata. Infatti, al 64′ il centravanti si è fermato richiamando l’attenzione della panchina per un problema fisico. Poi un fatto curioso: Morata ha richiesto di mettere fuori la palla per uscire dal campo. Ma una volta depositata oltre la linea la palla, la panchina spagnola ha perso troppo tempo, facendo slittare così il cambio. Morata ha abbandonato il cambio al 67′, lasciando spazio a Oyarzabal.

Foto: Instagram Morata