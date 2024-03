Spagna, Sarabia: “Noi favoriti ad Euro 2024? Queste etichette non aiutano”

Pablo Sarabia, tornato tra i convocati della Spagna a più di un anno di distanza dall’ultima volta, è intervenuto oggi in conferenza stampa, direttamente dal ritiro delle Furie Rosse, parlando del girone che attende la nazionale del CT Luis De La Fuente ad Euro 2024, lo stesso dell’Italia. Queste le parole dell’esterno del Wolverhampton:

“Sono molto felice di essere qui. Ad anticiparmi la convocazione è stato un mio compagno ed è stata un’emozione tremenda. In Premier League il ritmo è più alto che in Liga, ma anche la Liga ha aspetti in cui è un campionato migliore. Sono semplicemente diversi. Sto vivendo una grande stagione, ho dovuto cambiare alcune cose anche dal punto di vista personale e sono orgoglioso di come mi sono adattato. Noi favoriti nel girone ad Euro 2024? Questo tipo di etichette non aiutano, anzi finiscono solo per indebolirti. Dobbiamo concentrarci su una partita alla volta. Si giocherà in Paesi diversi ed è una cosa bella, una cosa che ti arricchisce parecchio”.

Foto: Twitter Spagna