Piquè: “L’Italia è stata avvantaggiata ai calci di rigore”

Gerard Piqué, difensore centrale del Barcellona, tramite il proprio profilo Twitter ha voluto esprimere la sua indignazione per la quale, a suo dire, l’Italia sarebbe stata avvantaggiata nella lotteria dei calci di rigore di ieri sera, in quanto prima a cominciare l’esecuzione.

“Non è un caso che nelle quattro partite di Euro2020, come nella partite di Copa America, ha vinto la squadra che calcio il primo rigore. Le statistiche dicono che chi comincia ha più probabilità di vincere e in un torneo così non mi sembra giusto che un sorteggio ti faccia iniziare con svantaggio“.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

