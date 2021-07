Spagna, Pedri eletto “Miglior giovane di Euro 2020”

Gli Osservatori Tecnici Uefa a Uefa Euro 2020 hanno eletto Pedri (Spagna) Miglior Giovane del torneo. Il calciatore, che aveva collezionato solo quattro presenze in nazionale maggiore prima degli Europei, si è messo in mostra offrendo ottime prestazioni, condite da statistiche molto interessanti: nella semifinale persa contro l’Italia, ad esempio, 65 passaggi riusciti su 66 in 120 minuti.

Le congratulazioni della Spagna:

(1) Selección Española de Fútbol su Twitter: “👑 @Pedri se corona como el mejor jugador joven de la #EURO2020 🌟 El habilidosos centrocampista canario, pieza clave para @LUISENRIQUE21, ha destacado por su visión de juego, esfuerzo y talento. ¡¡Enhorabuena!! 👏🏻 🔗 https://t.co/uRUFPagbMr #SomosEspaña https://t.co/qaMlkFY7qO” / Twitter