Spagna-Norvegia, le formazioni ufficiali

Alle 20:45 scenderanno in campo Spagna e Norvegia per la prima giornata dei gironi validi per le qualificazione al prossimo Europeo in programma per il 2024 in Germania. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

SPAGNA (4-2-3-1): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Baldé; Rodri, Merino; Olmo, Aspas, Gavi; Morata. All: De La Fuente

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Berge, Sorloth, Elyounnoussi. All: Solbakken

Foto: Instagram Nazionale spagnola