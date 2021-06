Spagna, Morata: “Il mio ultimo gol ispirato da Chiesa. Ad Europeo finito parlerò delle minacce ricevute”

L’attaccante della Spagna e della Juventus, Alvaro Morata, ha parlato ai microfoni di Deportes Cuatro raccontando della condizione fisica sua e dei suoi compagni di Nazionale e del gol del momentaneo 4-3 segnato contro la Croazia, ultima partita giocata dagli iberici, durante i tempi supplementari:

“Anche noi abbiamo recuperato dalla trasferta. Abbiamo approfittato di tutta la mattinata per recuperare e siamo a pieno regime. Alla fine della partita dobbiamo metterci sul ghiaccio in modo che i colpi infastidiscano il meno possibile. Siamo fortunati ad avere medici e fisioterapisti che sono dei geni. Voglio rivedere la partita con tutta la squadra per migliorare e vedere cosa possiamo fare. È stata una partita dove dobbiamo correggere molte cose. Abbiamo avuto la partita dalla nostra parte in due momenti e non può succedere di farci rimontare. Ho visto il gol di Chiesa. Non so perché né come, ma sapevo che il difensore non veniva e potevo controllarlo e fare gol. L’ho colpito con grande forza e sono contento, ma dobbiamo continuare. La partita dell’altro giorno sarà ricordata se continueremo ad andare avanti”.

Ha poi raccontato delle pesanti minacce ricevute nei suoi e nei confronti della sua famiglia:

“È il calcio. Bisogna essere preparati e sapere che si può passare dal mangiare le cose più cattive che si possono mangiare a tanta soddisfazione. Anche i miei compagni l’hanno vissuta così. Perché mi hanno fischiato? Conosco il motivo e non è stato molto difficile scoprirlo. Quando l’Europeo sarà finito parlerò, adesso non voglio dare attenzione a questa cosa. Non sono state belle le critiche a mia moglie e ai miei figli, che sono quelli che soffrono di più. Ho ricevuto anche tantissimo affetto, ma il male attira di più l’attenzione del bene. È chiaro che la cosa migliore è non dare attenzione a certe cattiverie sui social network, ma ho raggiunto il limite. È terribile sapere che quelli che hanno insultato i miei figli magari hanno dei figli a loro volta”.

