Spagna: l’Europa ai piedi di Lamine Yamal e Nico Williams, talenti generazionali

Dopo le difficoltà riscontrate nei primi minuti contro la Georgia, la Spagna ha preso le redini del match di ieri sera e alla fine ha stampato un perentorio 4-1, grazie soprattutto alle giocate di due giocatori che stanno facendo stropicciare gli occhi agli appassionati di questo gioco. Stiamo parlando di Nico Williams e Lamine Yamal, telenti generazionali di soli 21 e 16 anni che stanno ammaliando il calcio europeo a suon di record e giocate. Infatti l’enfant prodige del Barcellona è il calciatore più giovane ad aver giocato un campionato Europeo e ha fin qui messo a referto due assist in 4 partite oltre a diverse giocate da fuoriclasse, mentre nel match di ieri l’attaccante dell’Athletic Bilbao, su cui pende una clausola da 55 milioni di euro, ha fatto registrare un gol, un assist e il 100% di passaggi riusciti, 46 su 46. Nessuno, dal 1980 ad oggi, ci era mai riuscito agli Europei partendo da titolare, prima del 1980 non si hanno dati sufficienti. In ogni caso si sta parlando di giocatori destinati a scrivere pagine importantissime nella storia di questo sport. Per il momento Barcellona e Athletic se li coccolano, lo stesso 2002 come vi abbiamo riportato tempo fa ha ribadito la sua volontà di restare a Bilbao e di essere felice. La Spagna nel mentre puo’sognare un’altro trionfo Europeo, la Germania è avvisata…

Foto: instagram Spagna