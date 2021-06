Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli il giorno dopo la spettacolare partita disputata tra Spagna e Croazia in cui le furie rosse hanno vinto nei tempi supplementari per 5-3 guadagnando un pass per i quarti di Euro 2020.

Mundo Deportivo: “Manita epica“.

Sport: “Epico!”.

AS: “Tiqui-casta!”

Marca: “Indimenticabile“.