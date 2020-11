Spagna, la rassegna stampa. Marca: “Real, tira fuori l’orgoglio”

La prima pagina di Marca è dedicata completamente al Real Madrid di Zidane che questa sera sfiderà l’Inter in un match chiave a San Siro. “Uno stadio maledetto per i Blancos” scrive il quotidiano spagnolo che si affiderà a Mariano per uscire vittoriosi da Milano e puntare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Poi, in basso, spazio a Modric: “Oggi è una finale, spero saremo all’altezza”

Foto: twitter Marca