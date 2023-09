Spagna, la Nazionale maschile contro Rubiales: “Comportamento inaccettabile. Il nostro calcio deve dare l’esempio anche fuori dal campo”

La Spagna sarà impegnata nei prossimi nelle gare contro Georgia e Cipro, valide per le qualificazioni a EURO 2024. Prima di pensare al campo, però, i quattro capitani della nazionale: Álvaro Morata, César Azpilicueta, Rodrigo Hernández e Marco Asensio, hanno tenuto una conferenza in cui hanno chiarito la posizione della squadra nei confronti del caso Rubiales-Hermoso: “Innanzitutto vogliamo esprimere, ancora una volta, il nostro orgoglio e le nostre più sincere congratulazioni alla Nazionale Femminile per il titolo di Campione del Mondo conquistato a Sydney. Un traguardo storico carico di significato che segnerà un prima e un dopo nel calcio femminile spagnolo, ispirando molte donne con una vittoria dal valore inestimabile. Per questo motivo vogliamo rammaricarci ed esprimere la nostra solidarietà alle giocatrici che hanno visto offuscato il loro successo. Vogliamo respingere quello che consideriamo un comportamento inaccettabile da parte del signor Rubiales, che non si è comportato all’altezza dell’istituzione che rappresenta. Siamo fermamente e chiaramente dalla parte dei valori che lo sport rappresenta. Il calcio spagnolo deve essere un motore di rispetto, ispirazione, inclusione e diversità e deve dare l’esempio con il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo. Da oggi affrontiamo una concentrazione decisiva per il futuro del calcio spagnolo verso la qualificazione a Euro2024 con due partite contro Georgia e Cipro. Ci piacerebbe che d’ora in poi ci si potesse concentrare sulle questioni sportive data l’importanza delle sfide che ci attendono”.

Foto: Marca