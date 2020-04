Spagna, la Liga: “I club chiedano la cassa integrazione”

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Liga spagnola ha chiesto ai club di procedere nelle richieste per la cassa integrazione, anche senza l’accordo con l’Assocalciatori: “La Commissione delegata della Liga spagnola, dato che i colloqui con l’assocalciatori spagnola, Afe, hanno portato a posizioni ancora molto distanti, ha stabilito che è necessario adottare misure straordinarie. È per questo che, facendo un esercizio di responsabilità necessario per preservare un settore che rappresenta l’1,37% del Pil nazionale e che dà lavoro a circa 185.000 persone, si invitano i club e le società affiliate ad avviare le pratiche Erte.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Liga