Spagna, Jordi Alba sui casi Covid in Nazionale: “C’è incertezza, abbiamo bisogno di normalità”

Jordi Alba, capitano della Nazionale spagnola in assenza di Busquets, ha parlato ad As sulla situazione caotica che si è venuta a creare dopo i casi Covid: “C’è incertezza, ma dobbiamo superarla. Siamo stati con questa situazione eccezionale per tutta la stagione e in un certo senso siamo più o meno, non voglio dire abituati, ma almeno preparati a tutte le situazioni. Busquets e Llorente a casa? Spero che entrambi, sia Busi che Llorente, possano tornare. Ovviamente non sono io quello che deve prendere quella decisione. Questa è una cosa di Luis Enrique. Ma la mia gioia più grande sarebbe restituire la fascia da capitani a Busi, perché voglio che si riprenda e torni. Non solo è il migliore al mondo nella sua posizione, ma è un ottimo compagno di squadra e una grande persona. Un leader che tutto il team ama e rispetta. È molto difficile essere qui con tutta l’illusione di andare a giocare un’Europeo, ma sentirsi dire che sei positivo ed essere rimandato a casa”.

Sulla preparazione: “Abbiamo bisogno di normalità. Quello che aspettiamo è di vaccinarci. Se ci dicono di vaccinarci lo facciamo, noi giocatori abbiamo poco da dire”.

Foto: futbalcatalan