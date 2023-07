Spagna-Italia, le formazioni ufficiali della semifinale dell’Europeo U19

Di seguito le formazioni di Spagna–Italia, semifinale dell’Europeo Under 19 in corso a Malta. La vincente sfiderà in finale il Portogallo, nazionale che questo pomeriggio ha battuto 5-0 la Norvegia nell’altra semifinale. Di seguito le scelte dei due commissari tecnici.

Spagna U19 (4-4-2) – Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Valle; Gonzalo, Angel, Palacios, Dani Perez; Akomach, Barberà. Commissario tecnico: José Lana.

Italia U19 (3-4-3) –Mastrantonio; L.Dellavalle, A.Dellavalle, Regonesi; Missori, Pisilli, Faticanti, Kayode; Vignato, Esposito, Hasa. Commissario tecnico: Alberto Bollini.

Foto: Instagram Azzurri