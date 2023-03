Spagna, inizia il corso De La Fuente. I convocati per le Qual. agli Europei

Prime convocazioni per il nuovo CT della Spagna, Luis de la Fuente. Poco fa sono arrivate le convocazioni per le gare contro Norvegia e Scozia, in programma il 24 e il 28 marzo e valide per le qualificazioni a Euro 2024.

Questa la lista:

Portieri: Kepa, Robert Sanchez, David Raya

Difensori: Gayá, Balde, Laporte, Iñigo Martinez, Nacho, David García, Porro, Carvajal.

Centrocampisti: Rodri, Zubimendi, Gavi, Fabián, Merino, Ceballos, Pedri.

Attaccanti: Morata, Olmo, Nico Williams, Bryan Gil, Oyarzabal, Aspas, Joselu, Gerard Moreno .

