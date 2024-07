Spagna-Inghilterra: i precedenti agli Europei

Oggi alle 21 si disputerà la finale dell’Europeo tra Spagna ed Inghilterra, che metterà in mostra due squadre totalmente diverse dal punto di vista tecnico-tattico ma accomunate dallo stesso chiaro obiettivo: vincere. La finale non sarà però un inedito tra le due selezioni agli Europei, infatti le sfide sono state ben due. La prima sfida ha visto sfidarsi le due Nazionali nei gironi di Euro 1980, e a trionfare furono gli inglesi che vinsero 1-2 grazie alle reti di Brooking (19′) e Woodcock (61′). Il secondo scontro è stato disputato nei quarti di finale di Euro 1996, e anche in questo caso furono i Tre Leoni a vincere, stavolta ai calci di rigore (4-2), in un match che vide tra i protagonisti anche l’attuale ct Southgate. Mentre l’ultima sfida in una competizione per Nazionali è stata nella prima edizione della Nations League col 3-2 nel girone a favore degli inglesi, era il 15 Ottobre 2018. Molte cose sono cambiate a partire dal tecnico delle Furie Rosse.

Foto: instagram Euro 2024