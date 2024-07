Spagna, in semifinale non ci saranno Carvajal e Le Normand

Il C.T. della Spagna, Luis de la Fuente non potrà contare su Pedri, infortunato, né sugli squalificati Robin Le Normand e Dani Carvajal. A coprire la perdita del centrocampista del Barcellona, ci sarà sarà Dani Olmo. Per quanto riguarda invece i sostituti di Carvajal e Le Normand, De la Fuente punterà su Jesús Navas sulla fascia destra, mentre in difesa, insieme a Laporte , ci sarà con ogni probabilità Nacho Fernández, che ha già giocato il secondo tempo e i supplementari contro la Germania.

Foto: Logo Spagna