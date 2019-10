Spagna, il gioiello Dani Olmo: “Voglio l’Europeo e le Olimpiadi. Poi andrò in un top club”

Dani Olmo, fantasista e gioiello spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di AS:

Andare all’Europeo 2020 con la Nazionale maggiore?

“Sì, lavoro per questo. So che è molto difficile, ci sono giocatori molto bravi, ma ho fiducia in me stesso e nel lavoro che sto facendo. So che se farò bene con la mia squadra, avrò delle possibilità”.

E le Olimpiadi?

“Vorrei andarci. Giocare le Olimpiadi con la Spagna sarebbe un sogno, per me come per ogni calciatore spagnolo. E’ una competizione speciale e non tutti i calciatori hanno l’opportunità di giocarci”.

Giocare in un top club dopo questa stagione?

“Sì, l’ho sempre detto. Sono in un grande club come la Dinamo, sto giocando ai massimi livelli in Champions. Per crescere ancora devo continuare a dare il massimo qui a Zagabria, dove sono molto felice”.

Foto: eldesmarque