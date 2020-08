Spagna, i convocati di Luis Enrique per la Nations League: prima volta per Ansu Fati

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha diramato la lista dei 24 convocati in vista delle gare di Nations League contro Germania e Ucraina in programma il 3 e il 6 settembre. Nella nazionale iberica molte sono le novità, a partire da Ansu Fati, talento del Barcellona alla prima convocazione con la prima squadra. Prima convocazione anche per Adama Traore, Eric Garcia, Ferran Torres e Oscar Rodriguez. Queste le scelte:

Portieri: De Gea, Kepa, Unai Simón.

Difensore: Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón, Eric García.

Centrocampisti: Fabián Ruiz, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Óscar Rodríguez.

Attaccanti: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres.

⚠️ OFICIAL | ¡Estos son los convocados por @LUISENRIQUE21 para los partidos de la UEFA Nations League ante Alemania y Ucrania! 😷 Las mascarillas ya están preparadas y el vestuario listo para recibir a los 24 elegidos.#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/A4hu4K2NC3 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020

Foto: twitter SeFutbol