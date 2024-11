Spagna, i convocati di De La Fuente: Morata risponde presente

Qui di seguito i convocati del commissario tecnico spagnolo De La Fuente per le gare di Nations League. A sorpresa compare il nome di Morata, ricoverato ieri in ospedale per un duro colpo in testa in allenamento. Non potrà giocare la prossima partita con la squadra, ma sarà presente nel ritiro. Il capitano aveva già saltato l’appello di settembre, ma questa volta ha fatto di tutto per esserci.

Portieri: David Raya, Álex Remiro, Robert Sánchez.

Difensori: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte, Pau Torres, Paredes, Dani Vivian, Óscar Mingueza, Pedro Porro.

Centrocampisti: Martín Zubimendi, Marc Casadó, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Álex Baena, Dani Olmo.

Attaccanti: Yeremy Pino, Lamine Yamal, Álvaro Morata, Bryan Zaragoza, Mikel Oyarzabal, Omorodion, Nico Williams, Ayoze Perez.

