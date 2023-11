Spagna, grave infortunio al ginocchio per Gavi. Il giocatore abbandona il campo in lacrime

Tegola per la Spagna e per il Barcellona. Gavi, giovane stella spagnola, ha subito un duro contrasto con Lochoshvili al 21′ della partita lamentando un problema al ginocchio destro. Sul momento il calciatore ha continuato a giocare, poi si è fatto male nuovamente allo stesso ginocchio nel tentativo di controllare un pallone. A quel punto è arrivato il cambio. Il calciatore ha lasciato il campo in lacrime e vistosamente dolorante.

Nelle prossime ore verranno fatti gli esami per capire l’entità dell’infortunio.

Foto: twitter FIFA