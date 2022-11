Spagna, Gaya salta il Mondiale. Al suo posto il giovane Balde

Luis Enrique costretto ad un cambio nella formazione spagnola per Qatar. Gaya, terzino del Valencia, a causa di un problema al ginocchio non sarà disponibile. La Spagna convoca al suo posto Alejandro Balde, terzino del Barcellona che era occupato nella selezione Under 21. Il comunicato ufficiale:

“Jose Gaya abbandona il ritiro della Nazionale Spagnola per il Mondiale in Qatar. Al suo posto si unirà alla spedizione per Doha Alejandro Balde.”

Foto: Mundo Deportivo