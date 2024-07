Spagna-Francia: i precedenti agli Europei

Si disputerà oggi alle 21 la prima delle due semifinali dell’Europeo, che vedrà sfidarsi la Spagna di De La Fuente e la Francia di Deschamps. Una vera e propria sfida ideologica: l’estetismo iberico contro il pragmatismo francese, due filosofie di gioco diverse che hanno portato però allo stesso risultato: una semifinale. Entrambe le Nazionali nell’ultimo confronto hanno sofferto tanto avendo la meglio su Germania e Portogallo soltanto al 119′ e ai calci di rigore. Le due squadre non si sono affrontate di recente: l’ultimo precedente risale al 2021, a Milano, per la finale di Nations League. In quel caso ad avere la meglio furono i francesi che vinsero per 2-1 grazie alle reti di Benzema e Mbappé. Ora la sfida agli Europei, che hanno mostrato due squadre di incredibile caratura, seppur diversa. Le Furie Rosse sono gli unici ad aver vinto tutte e cinque le partite (nei 120′) e sono in testa per numero di gol (11) , primi per tentativi totali (102) e palloni recuperati (230), dimostrando quanto siano stati impressionanti sia in avanti che in difesa. Sulla loro strada però c’è una solida Francia che ha mantenuto la porta inviolata quattro volte nelle cinque partite giocate finora. I Bleus puntano alla quarta finale di un torneo importante negli ultimi otto anni (dopo aver raggiunto la finale di EURO 2016 e le finali della Coppa del Mondo 2018 e 2022), un record incredibile che attesta la loro esperienza nelle grandi partite. Le due Nazionali si sono sfidate quattro volte in un campionato Europeo: il primo confronto è stato anche quello più importante, in finale ad Euro 1984. A spuntarla furono i transalpini che vinsero per 2-0 grazie alle reti di Platini e Bellone. Dodici anni dopo la seconda sfida tra le due , stavolta ai gironi, e il risultato finale sarà 1-1, con la rete di José Caminero che consente agli spagnoli di pareggiare a cinque minuti dalla fine dopo il vantaggio francese con Youri Djorkaeff. Ad Euro 2000 invece si è tenuta la penultima sfida tra le due Nazionali, ai quarti di finale. Anche in questo caso furono i transalpini ad avere la meglio, vincendo per 2-1 grazie alle reti di Zidane e Djorkaeff. L’unica vittoria delle Furie Rosse avviene nell’ultima sfida tra le due nella manifestazione. Stiamo parlando dei quarti di finale ad Euro 2012, in cui la Roja riuscì a spuntarla vincendo per 2-0 grazie alla doppietta di Xabi Alonso. Occasione unica quella di stasera per entrambe: chi vince va in finale e sfiderà la vincente di Inghilterra-Olanda.

Foto: instagram Spagna