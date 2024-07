Spagna, Europeo finito per Pedri

La Spagna perde Pedri. Il giocatore si era infortunato dopo solo 8 minuti del match contro la Germania, dopo uno scontro con Kroos. Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista del Barcellona hanno evidenziato la distorsione del legamento laterale interno di secondo grado del ginocchio sinistro. Europeo finito dunque per Pedri, che comunque resterà in Germania per supportare i compagni di nazionale. Di seguito il comunicato della Federazione spagnola: “Dopo gli esami effettuati, Pedri González ha riportato una distorsione laterale interna di grado 2 del ginocchio sinistro. Il calciatore rimarrà con i suoi compagni fino alla fine del torneo”.

Foto: twitter Spagna