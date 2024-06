Spagna, De La Fuente: “La mia sensazione è di essere stato ingiusto con Cubarsì”

E’ stato diramato ieri l’elenco dei convocati della Spagna di De La Fuente per l’Europeo. Non sono passate inosservate le esclusioni di Marcos Llorente e di Pau Cubarsì. Di questo e non solo ha parlato il commissario tecnico delle Furie Rosse:

“Voglio ringraziare Aleix, Llorente e Cubarsí perché ci hanno reso migliori. Come ho comunicato i ‘no’? Gliel’ho detto come cosa ovvia. Siamo un gruppo unito e siamo una famiglia. Gliel’ho detto normalmente, le parole riportate da AS, hanno capito bene e ci hanno augurato il meglio. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare fuori tre giocatori. Sono grandi professionisti”. Su Cubarsì: “La priorità è la Nazionale. Il resto, i Giochi, spetta a Santi Denia. La mia sensazione è di essere stato ingiusto con Cubarsi, ma di essere stato molto corretto con quelli che ci sono. Stimo molto Pau, ma stimo anche quelli che restano. Sono quattro difensori centrali molto diversi tra loro, ma tutti di livello superiore”.

Foto: instagram Nazionale spagnola