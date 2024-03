Spagna, De La Fuente: “Brahim Diaz? Ha rinunciato a giocare con noi. Non ho preteso niente”

La Spagna si prepara ad affrontare le due amichevoli che la vedranno impegnata con Colombia e Brasile. Il CT delle Furie Rosse Luis De La Fuente, durante la conferenza stampa tenutasi oggi, è tornato ad affrontare la questione relativa alla mancata convocazione dell’ex Milan Brahim Diaz, che ha ufficialmente scelto di giocare con la maglia del Marocco. Queste le dichiarazioni a tal riguardo del commissario tecnico iberico:

“Non ho preteso niente, non ho mai fatto pressioni e mai lo farò. Io parlo sul campo, dove si è bravi e si accumulano i meriti. Non sono il tipo di persona che fa queste cose. Il 1° marzo fornisco una pre-lista che la include. C’è un documento del 9 marzo in cui rinuncia a giocare con la Spagna. Non potevo farlo venire, ho fatto quello che dovevo fare sportivamente”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola