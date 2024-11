Spagna: Cubarsí, Gil e Zaragoza esclusi dalla convocazione. Il comunicato

Il comunicato:

Gli uomini di Luis de la Fuente fanno visita al Parken Stadion in Danimarca per giocare la penultima partita dell’anno, la quinta giornata di UEFA Nations League contro la squadra danese. Alla Spagna manca solo un punto per affermarsi prima nel gruppo 4.

23 giocatori sono in lista per questo duello, con tre giocatori esclusi dalla convocazione: Pau Cubarsí, Bryan Gil e Bryan Zaragoza.

La lista completa dei numeri di maglia nella squadra guidata da Luis de la Fuente è la seguente:

Raya 1, Pedro Porro 2, Grimaldo 3, Paredes 4, Vivian 5, Merino 6, Morata 7, Fabián 8, Ayoze 9, Olmo 10, Williams Jr. 11, O. Mingueza 12, A. Remiro 13, Laporte 14, M. Casadó 15, Alex B. 16, Cucurella 17, Zubimendi 18, Yeremy 19, Pedri 20, Oyarzabal 21, Samu A. 22, Sánches 23.

Foto: Instagram Nazionale spagnola