Spagna, convocato anche Raul Albiol nella “bolla parallela”

Raul Albiol si è aggiunto alla lista dei convocati della Spagna dopo Mendez, Rodrigo, Soler e Fornals. L’ex difensore centrale del Napoli è stato aggiunto alla “bolla parallela” che Luis Enrique ha fatto predisporre per non farsi trovare impreparato in caso di altre positività al Covid dopo il caso Busquets.

🚨 OFICIAL | @R_Albiol se suma a los cuatro jugadores convocados para entrenar en la burbuja paralela de la @SeFutbol. #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/1Due0Uvz1H — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 7, 2021

Foto: Twitter Villarreal