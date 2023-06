Spagna-Brasile, l’amichevole contro il razzismo a marzo 2024

Un’amichevole a sostegno della lotta contro il razzismo dal nome “Una misma piel” (la stessa pelle). È l’iniziativa lanciata da Spagna e Brasile che, come annunciato in un comunicato congiunto delle due federazioni, giocheranno un amichevole a marzo 2024 in Spagna. “Un’amichevole che servirà a rafforzare l’impegno di entrambe le Federazioni contro la violenza nel calcio e intensificare le buone relazioni già esistenti” scrive la Federcalcio spagnola in un comunicato.

Foto: Instagram Spagna