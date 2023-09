Spagna, Asensio e Dani Olmo lasciano il ritiro per infortunio. Al loro posto Ferran Torres e Yeremi Pino

La clamorosa vittoria per 1-7 ottenuta in trasferta contro la Georgia ha lasciato in dote alla Spagna tante cose positive, dal secondo posto nel Gruppo A valido per le qualificazioni agli Europei del 2024 al debutto con gol di Lamine Yamal. Tuttavia, c’è anche qualche situazione negativa ovvero gli infortuni rimediati da Dani Olmo e Asensio. Non essendo recuperabili in tempi brevi, il Ct De la Fuente li ha subito rimandati alle rispettive squadre – Lipsia e Paris Saint Germain – e li ha sostituiti con altri due giocatori. Si tratta di Ferran Torres del Barcellona e di Yeremi Pino del Villarreal. i due saranno quindi arruolabili per la sfida contro Cipro, in programma martedì alle 20.45.

Foto: Twitter Spagna