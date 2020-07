Spadafora: “Tifosi negli stadi? Valuteremo dopo metà luglio. Ecco da cosa dipenderà”

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la sua visita a Napoli. Queste le sue parole in merito alla possibile riapertura degli stadi in Italia: “Pubblico negli stadi? Bisognerà aspettare la prossima metà del mese di luglio per capire come andrà l’andamento della curva epidemiologica. Vedremo cosa si potrà fare. Intanto il campionato è iniziato, sono sicuro che questo fa piacere ai tifosi”, ha chiuso Spadafora.

