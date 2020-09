Spadafora: “Sì alla riapertura con un massimo di mille persona per le manifestazioni sportive all’aperto”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha parlato della decisione del CTS in cui è stato deciso di riaprire al pubblico – massimo 1000 persone – per le manifestazioni sportive all’aperto: “Nelle prossime ore verrà ufficializzata questa decisione, ma voglio ringraziare il Ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Scientifico. Primario era non differenziare tra gli aventi culturali e quelli sportivi. Finalmente, già a partire dalle semifinali e finali del Master 1000 di tennis a Roma, potranno assistere mille spettatori. Questo apre all’apertura al pubblico alle manifestazioni sportive che si disputano all’aperto rispettando scrupolosamente le regole come il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine, la prenotazione dei posti a sedere. Un primo passo, finalmente, verso il ritorno alla normalità”.

Foto: Governo.it