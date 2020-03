Spadafora: “Serie A in campo il 3 maggio? Nessuna certezza. Sul taglio ingaggi dei calciatori…”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Rai 3 soffermandosi sul futuro del calcio italiano: “La ripresa del campionato di Serie A il 3 maggio è la data che ci auspichiamo, però non diamola per certa perché le decisioni si assumono nei momenti di grande responsabilità. La situazione medico-sanitaria cambia e si evolve continuamente. E’ difficile pensare già per il 3 maggio le partite a porte aperte, lo vedremo nelle prossime settimane. Taglio ingaggi? Sono perfettamente d’accordo con il presidente della Figc, Gabriele Gravina: non solo gli ingaggi dei calciatori non devono essere un tabù, ma quando supereremo quest’emergenza sanitaria, le priorità di questo Paese saranno tante e tali, per cui dovremo mettere in discussione tante cose che riguardano l’occupazione, l’industria italiana, i lavoratori autonomi. Quindi il tema degli stipendi dei calciatori non sarà un problema, oltre a non essere un tabù”.

Foto: governo.it