Spadafora: “Nelle prossime ore il parere del Cts sul protocollo Figc per il calcio”

“Nelle prossime ore arriverà il parere che abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico sul protocollo della Federcalcio”. Lo annuncia all’Ansa il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. “Noi siamo pronti – aggiunge Spadafora – a sottoporre al Comitato tecnico scientifico le Linee guida per gli allenamenti di tutti gli sport di squadra e le Linee guida per la riapertura di tutti gli impianti sportivi he consentiranno a tutti i lavoratori del mondo dello sport di riprendere le proprie attività”.

