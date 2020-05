Spadafora: “Il 18 maggio ripartiremo con gli allenamenti di squadra”

Intervenuto dalle colonne de Il Corriere della Sera, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato nuovamente della ripresa del campionato: “Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di ripartire, ma lo deciderà il governo. Ricominciare a giocare pone una serie di questioni legate a trasporti, alberghi, a centinaia di persone che si muovono. Di chi è la responsabilità? Il protocollo dovrà definire anche questo. Il 18 maggio si ripartirà con gli allenamenti di squadra e per farlo serve un chiarimento definitivo sul protocollo: in settimana lo avremo. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici, oggi non disponibili. A metà maggio si potrà fare una previsione realistica.”

Foto: Governo.it