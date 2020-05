Spadafora: “Ieri un presidente furbetto ha fatto allenare tutta la squadra andando contro le regole”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ospite questa sera su Rete 4 a ‘Stasera Italia‘ ha parlato anche degli allenamenti di squadra: “Se la FIGC ritiene che non ci siano le condizioni di auto-isolamento per tutta la squadra, possono allenarsi lo stesso, purchè come per tutti gli altri sport, rispettino le regole minime come il distanziamento. Ieri abbiamo visto che un presidente furbetto ha fatto allenare la squadra insieme senza rispettare le regole”.

Foto: governo.it