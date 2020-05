Spadafora: “Dopo il Coronavirus riforma vera dello sport. Partitelle? Spero a giugno”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha illustrato le misure economiche per lo sport in una diretta Facebook: “Il mio primo impegno, superate le prossime settimane e portato a casa il risultato di aver messo in sicurezza tutte le realtà sportive, sarà quello di mettere mano a una riforma vera del mondo dello sport”, ha detto Spadafora. “I soldi ci sono e ci sono per tutti – ha poi assicurato a proposito del bonus Covid – Presto tutti i collaboratori sportivi che ne hanno fatto richiesta avranno il bonus di marzo e sarà automatico per tutti anche per aprile e maggio. Su 131.077 richieste, 75mila hanno già ricevuto il bonus di marzo; restano fuori 47.700 persone ed è una cosa di cui mi scuso, ma spero che il Mef trasferisca i soldi a Sport e Salute al massimo la settimana prossima”. Infine, per gli eventi sportivi cancellati dall’emergenza Covid-19, “esiste la possibilità di ottenere dei voucher. Basterà fare richiesta di rimborso a chi ha emesso il ticket e si otterrà il voucher per il riutilizzo. Mi auguro che, con l’andamento della curva in questi giorni, quando vedremo che la situazione starà andando per il verso giusto, si potrà aprire. Per gli sport di squadra gli allenamenti già da lunedì scorso sono possibili. Se mi dite la partitella e tutto ciò che è contatto, spero a giugno. Mi raccomando su questo: rispettate le regole, facciamo in modo che tutto questo tempo di sacrificio non sia trascorso invano, perché la curva dei contagi non deve risalire”.

Foto: governo.it