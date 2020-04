Spadafora: “Dal 4 maggio solo sport individuali, per gli sport di squadra si dovrà attendere”

Intervistato a Che tempo che fa’ da Fabio Fazio, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha voluto chiarire alcuni punti del prossimo decreto: “Parliamo di sport individuali, non di allenamenti individuali: intendiamo solo il tennis, il nuoto e questo tipo di sport. Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere. Il 18 data utile? Sì, nella misura in cui arriveremo a quel giorno in condizioni di sicurezza. C’è un tentativo maldestro del mondo del calcio di tradurre questo vedremo del governo in una incapacità di decidere, è una ripresa graduale ed è necessario avere dei protocolli rigidi. La FIGC ha presentato un protocollo: ieri sera il comitato tecnico-scientifico ha valutato che non è sufficiente e ha richiesto approfondimenti. Solo quando arriveranno potremo dire se riparte o no. Le parole di Gravina? Credo che il calcio sia tra i più restii a fermarsi, considerate tutte le pressioni che stiamo ricevendo.”

Foto: Governo.it