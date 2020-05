Spadafora: “Il calcio? Sono saltati tanti tornei di altri sport, stiamo lavorando. Si riprende solo a porte chiuse”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato su Rai 1 ai microfoni di Frontiere sulla ripresa del calcio: “Entro questa settimana la domanda sulla ripresa del calcio troverà una soluzione. Io mi auguro vivamente che il campionato riprenda e sarebbe surreale il contrario. Tutto però deve avvenire in sicurezza. I toni di questi giorni dipendono anche dalla pressione di chi voleva che decidessimo subito la data. Dipenderà da una serie di cose, tra cui il ritmo del contagio di queste due settimane. Se le condizioni non consentiranno di riprendere, sarà il Governo a decidere lo stop al calcio. E sarà sempre il Governo a prendere delle misure per limitare i danni al calcio e a tutti gli altri sport. Dobbiamo tenere in considerazione che sono saltati e sono stati rinviati tanti tornei di altri sport, dal Giro d’Italia agli Europei di nuoto. Stiamo lavorando per trovare le linee guida anche per gli sport di squadra. Porte chiuse? Se si riprende, sarà solo a porte chiuse”.

Foto: governo.it