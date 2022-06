Southgate: “Tomori domani non ci sarà, lo avrò a disposizione contro la Germania”

Alla vigilia della sfida contro l’Ungheria ha parlato in conferenza stampa Southgate soffermandosi sulle condizioni di Tomori: ” Fikayo Tomori e Marc Guehi sono arrivati ​​infortunati ma il loro recupero procede bene. Domani non saranno della gara ma avranno una chance contro la Germania. Sterling ha saltato un paio di giorni, non è stato bene, tutti gli altri sono perfettamente in forma”.

Foto: Twitter Inghilterra