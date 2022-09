Southgate sulla sconfitta con l’Italia: “Serve resilienza per superare questi momenti”

“Io sono l’allenatore, e i risultati che abbiamo ottenuto non sono al livello che vorremmo”. Dopo la sconfitta contro l’Italia, il c.t. dell’Inghilterra Gareth Southgate ha analizzato il momento della sua nazionale in sede di presentazione della sfida contro la Germania: “È una situazione che non ci piace, ma dobbiamo continuare a fare le cose giuste, cercando di migliorare. Guidare la squadra in un momento difficile come questo, per me, è una grande sfida: servirà resilienza per superare questi momenti”.

Foto: Twitter Inghilterra